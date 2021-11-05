Сколько Азербайджан потратил на ликвидацию ущерба от армянской агрессии?
«За последний год правительство Азербайджана потратило 113,7 млн манатов на ликвидацию ущерба, нанесенного в результате агрессии вооруженных сил Армении на территории страны», - заявил премьер-министр, председатель Государственной комиссии по ликвидации последствий агрессии Али Асадов.
Сообщается, что на инфраструктуру потрачено 27,4 млн манатов, строительство и ремонт - 50,0 млн манатов, приобретение многоквартирных домов в Гяндже на 89 семей - 6,6 млн манатов, сельское хозяйство - 1,4 млн манатов, строительство и ремонт 8 учебных заведений - 7,4 млн манатов, на материальную помощь 12 370 семьям, охватывающим около 50 тыс. граждан, - 15,5 млн манатов.