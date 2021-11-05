Известный писатель поздравил Ильхама Алиева
Народный писатель Казахстана, поэт и общественный деятель Олжас Сулейменов поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с 8 Ноября - Днем Победы, передает АзерТАдж.
Народный писатель Казахстана, поэт и общественный деятель Олжас Сулейменов поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с 8 Ноября - Днем Победы, передает АзерТАдж.
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