Судья из Азербайджана Наталья Буланова избрана в Технический комитет по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG).

Выборы состоялись сегодня на конгрессе FIG в Анталье. Наталья Буланова получила 49 голосов и была избрана в Техком вместе с представительницами Германии, Болгарии, Норвегии, Бразилии и Беларуси.

Стоит отметить, что Азербайджан впервые будет представлен в Техкоме FIG.