Лукашенко снял маску перед коронавирусной больной и пожал ей руку

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил «красную зону» больницы в Орше и во время общения с одной из пациенток с COVID-19 пожал ей руку, а затем снял маску, чтобы доказать, что он не двойник главы государства, сообщает Lenta.ru.

На кадрах видно, что Лукашенко заходит в палату, где лежат две женщины с коронавирусом. Президент общается с ними, затем садится к одной из них на кровать, чтобы послушать вторую. Перед уходом он еще немного поговорил со второй пациенткой и ей тоже пожал руку.

«Живой я. А то некоторые пишут, что двойник приходит», — заявил президент. На это женщина ответила ему, что «пенсионеров этим не возьмешь».