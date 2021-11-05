Саакашвили заявил, что отказался и от витаминов

«С сегодняшнего утра, чтобы окончательно исключить всякие спекуляции, я отказался не только от сока, но и от минералов, витамина, которые служили для поддержания жизненных функций организма». Об этом говорится в письме из тюрьмы третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Кроме того, Саакашвили прокомментировал распространенную в СМИ информацию о том, что до приезда в Грузию ему была проведена определенная операция на желудке. По его словам, последнее хирургическое вмешательство было 5 лет назад.

«Что касается деталей моей голодовки и заявлений «власти»: категорически заявляю, что последнее хирургическое вмешательство на моем желудке произошло 5 лет назад, и я могу принимать пищу обычно и не жалуюсь на аппетит.