Саакашвили заявил, что отказался и от витаминов
«С сегодняшнего утра, чтобы окончательно исключить всякие спекуляции, я отказался не только от сока, но и от минералов, витамина, которые служили для поддержания жизненных функций организма». Об этом говорится в письме из тюрьмы третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Кроме того, Саакашвили прокомментировал распространенную в СМИ информацию о том, что до приезда в Грузию ему была проведена определенная операция на желудке. По его словам, последнее хирургическое вмешательство было 5 лет назад.
«Что касается деталей моей голодовки и заявлений «власти»: категорически заявляю, что последнее хирургическое вмешательство на моем желудке произошло 5 лет назад, и я могу принимать пищу обычно и не жалуюсь на аппетит.
«После 30 октября действительно по рекомендации медицинского департамента тюрьмы и уточнив то, что это полностью входит в протокол голодовки, я получил несколько бутылок сока. Я не принимаю никакой еды, несмотря на настоятельные предложения со стороны некоторых членов консилиума и местных врачей, а на все, что я принимаю, составляется акт, и я его подписываю. Это значит, что в любую минуту и максимум через несколько дней неизбежно серьезное осложнение. Некоторые осложнения и так уже очевидны, и в последние дни администрации уже пришлось вызывать нескольких сторонних специалистов», - говорится в письме Саакашвили.