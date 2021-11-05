Сахиль Бабаев анонсировал новую программу для семей шехидов

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Программы социальной поддержки для семей шехидов и раненых в ходе Отечественной войны будут еще более расширены. Об этом сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения. На заседании в министерстве обсуждалась работа, выполненная за 9 месяцев текущего года, а также меры социальной поддержки в послевоенный период. Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил славную победу, которую одержала доблестная азербайджанская армия во главе с президентом Ильхамом Алиевым в Отечественной войне год назад. По словам министра, эта историческая победа вызывает чувство бесконечной гордости у нашего народа.

«После победы во второй карабахской войне по поручению президента Ильхама Алиева в стране реализуется большой пакет социальной поддержки. Семьи шехидов и раненных в ходе боев участников войны, а также пострадавшие в результате армянского террора люди – в целом 33 тысячи человек охвачены данными мерами социальной поддержки. Программы социальной поддержки для семей шехидов и раненных на войне будут еще более расширены», - говорится в сообщении Министерства труда. Также было отмечено, что в рамках программ поддержки 7900 членам семей шехидов назначено 15 тысяч 700 социальных выплат (ежемесячная президентская стипендия, пенсия или пособие), а социальные выплаты по инвалидности назначены 2 тысячам 165 ветеранам. «В этом году семьям шехидов и получившим ранения в ходе войны предоставлено 1850 квартир, а к концу года эта цифра достигнет 3 тысяч. Также будет продолжена работа по обеспечению получивших ранения участников войны автомобилями.