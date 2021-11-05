Сахиль Бабаев анонсировал новую программу для семей шехидов
Программы социальной поддержки для семей шехидов и раненых в ходе Отечественной войны будут еще более расширены. Об этом сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения.
На заседании в министерстве обсуждалась работа, выполненная за 9 месяцев текущего года, а также меры социальной поддержки в послевоенный период.
Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил славную победу, которую одержала доблестная азербайджанская армия во главе с президентом Ильхамом Алиевым в Отечественной войне год назад. По словам министра, эта историческая победа вызывает чувство бесконечной гордости у нашего народа.
«После победы во второй карабахской войне по поручению президента Ильхама Алиева в стране реализуется большой пакет социальной поддержки. Семьи шехидов и раненных в ходе боев участников войны, а также пострадавшие в результате армянского террора люди – в целом 33 тысячи человек охвачены данными мерами социальной поддержки. Программы социальной поддержки для семей шехидов и раненных на войне будут еще более расширены», - говорится в сообщении Министерства труда.
Также было отмечено, что в рамках программ поддержки 7900 членам семей шехидов назначено 15 тысяч 700 социальных выплат (ежемесячная президентская стипендия, пенсия или пособие), а социальные выплаты по инвалидности назначены 2 тысячам 165 ветеранам.
«В этом году семьям шехидов и получившим ранения в ходе войны предоставлено 1850 квартир, а к концу года эта цифра достигнет 3 тысяч. Также будет продолжена работа по обеспечению получивших ранения участников войны автомобилями.
В 2021 году к программе самозанятости планируется привлечь 16 тыс. человек, из них уже привлечено 13 тысяч. После Отечественной войны число привлеченных к программе членов семей шехидов и ветеранов достигло 5 тысяч 500 человек.
Доходы Государственного фонда социальной защиты при министерстве также продолжают расти. Позитивным является то, что за 9 месяцев текущего года взносы в Фонд социального страхования выросли на 8%, или на 208 миллионов манатов. Годовой прогноз по бюджетным организациям составил 105%, небюджетному сектору – 113%», - сообщили в ведомстве.
В Минтруда подчеркнули, что успешно выполняется и программа электронизации в социальной сфере. В электронном виде за 9 месяцев 2021 года зарегистрировано 11,5 миллиона обращений. Сегодня по 105 из 170 услуг министерства услуги предоставляются в электронной системе, в том числе 44 – в проактивной форме. В настоящее время ведется работа по электронизации еще 56 услуг Минсоцзащиты. Кроме того, в январе-сентябре текущего года по сферам деятельности ведомства посредством 30 служб электронной справки было предоставлено 465 тысяч документов.
На заседании также было принято решение об утверждении ряда квалификационных стандартов.