МЧС перешло на усиленный режим работы

Министерство по чрезвычайным ситуациям перешло на усиленный режим работы в связи с Днем Победы и Днем Государственного флага. Об этом haqqin.az сообщили в ведомстве.

Согласно приказу, подписанному министром по чрезвычайным ситуациям генерал-полковником Кямаледдином Гейдаровым, структурным подразделениям и структурам министерства были даны соответствующие поручения, связанные с организацией работы по оперативному реагированию на чрезвычайные происшествия в целях обеспечения безопасности жизни и деятельности граждан в праздничные дни.