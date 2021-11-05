Мамед Эфендиев, отдел экономики 18:50

Обсуждение в последнее время в Милли Меджлисе новых изменений в сборах госпошлин и налогов вызвало большой интерес СМИ и общественности. Индексация госпошлин на фоне растущей инфляции происходит в период рассмотрения проекта госбюджета 2022 года, который и разработан с учетом этих изменений. Сразу же отметим, что подготовленный Минфином первоначальный проект бюджета претерпел изменения после его рассмотрения в Администрации президента. Власти Азербайджана пересмотрели прогнозы по параметрам госбюджета на 2022 год. Так, в уточненном варианте доходы госбюджета на следующий год прогнозируются на уровне 26 млрд 816 млн манатов против 26 млрд 407 млн манатов. Таким образом, доходная часть бюджета увеличена более чем на 1,5% и на 10,2% превышает прогноз на текущий год. И если в доходной части изменения не столь велики, то о расходной части этого не скажешь. Прогноз по расходам госбюджета на будущий год составляет 29 млрд 879 млн манатов против первоначального варианта в 28 млрд 974 млн манатов. Разница, как нетрудно подсчитать, уже вдвое превышает показатель первоначального варианта и составляет более 3%, или 905 млн манатов.

Как же намечается исполнить возросшие прогнозы? Треть поступлений в бюджет - 32,9%, или 8 млрд 820 млн манатов, по уточненному прогнозу, обеспечит Государственная налоговая служба при Минэкономики. Рост по сравнению с прогнозом на текущий год составляет 21,7%. Причем 77,6% налогов, или 6 млрд 840 млн манатов придется на долю ненефтяного сектора. Еще 15,9% поступлений в бюджет, или 4 млрд 260 млн манатов обеспечит Государственный таможенный комитет - на 9,2% больше прогноза на этот год. В структуре налоговых органов 22,4% поступлений, или 1 млрд 980 млн манатов обеспечит нефтяной сектор, а 77,6%, или 6 млрд 840 млн манатов - ненефтяной сектор. И тут мы подходим к разгадке причин последнего повышения налогов, госпошлин и акцизов. Налоговики и таможенники и так ежегодно увеличивают суммы сборов по своим линиям. Но анализ прошлых лет показывает, что таких темпов роста, которые ожидаются в следующем году, у них еще не было. И вряд ли они возможны в будущем. Успехам этих органов наряду с повышением эффективности работы в данном случае будет, безусловно, способствовать и рост налогов, пошлин, акцизов, арендной платы и минимальных тарифов по госимуществу. В целом же 54,8% доходов, или 14 690 млн манатов будут сформированы за счет нефтяного сектора. На долю же ненефтяного сектора придется 45,2%, или 12 126 млн манатов. Доля нефтянки превысит прогноз на этот год на 6,6%, а ненефтянки - 4,1%. А еще 47,4% доходной части, или 12 млрд 710 млн манатов составят трансферты из Нефтяного фонда. Как видно, нефтяная зависимость бюджета хоть и снижается, но продолжает оставаться довольно высокой. В расходной же части бюджета вновь превалируют социально ориентированные направления, на которые выделено 13 млрд 851 млн манатов. Эта сумма составляет 46,4% всех расходов бюджета на следующий год и на 13,5% превышает прогноз на текущий год. Но, как ни странно, при этом на соцзащиту и соцобеспечение из госбюджета будет выделено 3 млрд 566 млн манатов, что составит 11,9% всех расходов бюджета, но на 3,4% меньше прогноза на этот год.