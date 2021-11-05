В Азербайджане задержали главу партии

Распространена информация о задержании лидера Партии граждан и развития Али Алиева. Об этом заявил главный редактор газеты «Хурал» Аваз Зейналлы на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, также был задержан главный редактор «Бумеранг ТВ» Эльчин Рагимзаде.

Как сообщили СМИ в следственных органах, Алиев и Рагимзаде дают показания по одному делу и вскоре будут выпущены на свободу.

Также было отмечено, что указанные лица были приглашены в отделение для дачи показаний: «Никаких «черных масок» и розысков не было».