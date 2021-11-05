Первая в мире страна ввела обязательную вакцинацию для детей от коронавируса

Коста-Рика стала первой страной, которая ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для детей 5-11 лет, передает РИА Новости со ссылкой на сайт Минздрава страны.

«В соответствии с принципом наилучшего обеспечения интересов детей и подростков, Национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии постановила, что вакцинация от коронавируса становится обязательной для всех несовершеннолетних», – говорится в заявлении ведомства.

Как отметили в Министерстве здравоохранения страны, 73% подростков 12-19 лет уже привились как минимум первой дозой. Для вакцинации детей более младшего возраста, которую введут с марта 2022 года, власти планируют закупить около четырех миллионов вакцин от компании Pfizer.