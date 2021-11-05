Редакция haqqin.az и депутат Фазиль Мустафа поздравили внука основоположника Первой Азербайджанской Республики фото
Сегодня, в субботу 6 ноября, от имени редакции haqqin.az журналист Эйнулла Фатуллаев и депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа поздравили внука основоположника первой Азербайджанской Республики Мамед Эмина Расулзаде – известного художника Раиса Расулзаде с 75-летним юбилеем.
Ф.Мустафа и Э.Фатуллаев посетили Раиса Расулзаде в его квартире. В беседе с юбиляром депутат и журналист подчеркнули неоценимость заслуг феноменальной личности М.Э.Расулзаде в создании и построении азербайджанской государственности. К тому же и творчество самого Раиса Расулзаде достойно пристального внимания и заслуженной оценки.
Раис Расулзаде выразил благодарность редакции haqqin.az и пожелал успехов творческому коллективу.