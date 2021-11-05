Турция построила крупнейшее водохранилище на реке Тигр
На юго-востоке Турции в субботу состоялась церемония официального открытия крупнейшего водохранилища и ГЭС «Ылысу» на реке Тигр, сообщает агентство «Анадолу».
В церемонии открытия водохранилища и ГЭС, которая носит имя профессора Вейселя Эроглу, принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Водохранилище «Ылысу» стало третьим по величине искусственным водоемом Турции после водохранилищ имени Ататюрка и «Кебан». Высота плотины 135 метров, объем воды – 10,6 млрд кубометров.