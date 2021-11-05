Как сообщил заместитель начальника УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам Алексей Ломанчук, трое из них являются гражданами России, а один – уроженцем ближнего зарубежья.

Сообщается, что предположительными нападавшими оказались 21-летний Эльджан Гасанов, 19-летний Фарамаз Гасанов, 17-летний Эльхан Гасанов, а также 18-летний Араз Мусаев.

Стали известны имена задержанных в Москве по обвинению в нападении на мужчину с ребенком, передает lenta.ru.

Отмечается, что в пятницу, 5 ноября, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве с «хулиганства» на «покушение на убийство». Он подчеркнул, что, со слов потерпевшего, у нападавших при себе имелся колюще-режущий предмет.

Напомним, что 5 ноября в телеграм-каналах России распространилось видео нападения на мужчину с ребенком около торгового центра в Новой Москве.

Судя по опубликованным кадрам, мужчины набросились толпой, несмотря на предложение решить вопрос "один на один". Вскоре в конфликт вмешались прохожие. Причины драки неизвестны.