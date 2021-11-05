Как сказала Б.Бернхэм в интервью haqqin.az, перечень памятников будет представлен Всемирному фонду памятников, который на протяжении десятилетий занимается восстановлением разрушенных в результате войн и стихийных бедствий исторических памятников. Известно, что Фонд восстановил памятники, разрушенные в период войны в Балканах, Ираке, во время гражданской войны в Кампучии и т.д.

Известный эксперт в области защиты и сохранения культурного наследия, президент Всемирного фонда памятников (World Monuments Fund) Бонни Бернхэм подготовит список подлежащих восстановлению разрушенных исторических памятников в Карабах е.

Б.Бернхем выступила с предложением восстановления памятников в Карабахе при поддержке правительства США в рамках финансируемой Госдепартаментом США правительственной программы по линии Фонда послов Америки по сохранению культурного наследия.

Б.Бернхем планирует вместе с бывшим послом США в Азербайджане Робертом Секутой посетить Шушу с целью ознакомления с разрушенными в период армянской оккупации памятниками истории. К тому же, глава авторитетной американской организации убеждена, что к процессу восстановления азербайджанского наследия в Шуше можно привлечь и европейские фонды: «Я знаю, что азербайджанское правительство намерено провести большую работу с целью сохранения исторического наследия в Карабахе. И я буду счастлива, если смогу внести свою лепту в дело восстановления и сохранения памятников истории Азербайджана».

Отметим, что Бонни Бернхэм удостоена звания кавалера Французского ордена искусств и литературы и стала первым лауреатом премии Бейнеке-Ривза за выдающиеся достижения в области сохранения исторического наследия.