В Баку пропал подросток

Сегодня около полудня в Баку пропала 14-летняя Алина Джавадова. Об этом в Facebook сообщила ее мать.

По ее словам, сегодня в 11:30 она отправила дочь на такси домой – в поселок Гюнешли.

Мать пропавшей девочки сообщила, что водитель такси забрал ее около станции метро "Нефтчиляр" и через 10 минут высадил около магазина Bravo в Гюнешли. Однако домой Алина так и не пришла.

"Алина была в светло зеленой куртке, серых брюках, коричневых сапогах. Приблизительный рост – 160-162 см", – написала мать.

Обладающих какой-либо информацией о местонахождении Алины Джавадовой просят связаться по номеру 050-389-16-69 или обратиться в местный отдел полиции.