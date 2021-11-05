Минюст Грузии опубликовало видео, на котором Саакашвили кушает

Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии распространила кадры в подтверждение своего заявления о прекращении голодовки экс-президентом Михаилом Саакашвили.

Сообщается, что кадры сняты в медицинском кабинете тюрьмы, где содержится третий президент Грузии. Согласно проставленным датам на видео, речь идет о 1, 2 и 3 ноября.

«Исходя из большого общественного интереса, публикуем определенную часть фактов приема пищи Михаилом Саакашвили. На видео хорошо видно, как заключенный Михаил Саакашвили получает еду и натуральные соки в разное время дня», - сказано в заявлении службы.