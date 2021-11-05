Беларусь заявила об увеличении полетов зарубежных ВВС у своих границ

«Беларусь вынуждена усилить дежурные силы противовоздушной обороны, фиксируя увеличение интенсивности полетов зарубежной боевой и разведывательной авиации у белорусских границ», – сообщил командующий ВВС и войсками ПВО ВС Беларуси Игорь Голуб.

Он отметил, что состав дежурных сил по ПВО зенитных ракетных соединений и воинских частей был усилен.

«Это адекватный ответ на ту обстановку, которая складывается вокруг воздушных границ Беларуси. Мы наблюдаем значительное увеличение интенсивности полетов как боевой, так и разведывательной авиации у наших границ», – отметил командующий ПВО.

Голуб уточнил, что «только за прошлую неделю зафиксировано более 60 таких полетов».