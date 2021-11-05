Кадыров выступил против нападок на кавказцев в интернете

«Необоснованные нападки на жителей Кавказа в интернете нужно остановить, чтобы не задевать национальные и религиозные чувства миллионов россиян». Такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, комментируя последние инциденты с применением насилия.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал провокацией предложение возлагать ответственность за происшествия на руководителей регионов.

«Обращаюсь к Администрации президента России, Государственной Думе, правозащитникам и всем, кому не наплевать на будущее страны - эту тенденцию нужно остановить и не позволять задевать в интернете национальные и религиозные чувства миллионов россиян. В стране действуют агенты иностранных государств, которые расшатывают эту тему, прикрываясь свободой слова», – написал Кадыров.