Полиция задержала «маршрутных карманников»
Сотрудники Главного управления полиции города Баку задержали 12 человек, причастных к кражам в маршрутных автобусах. Об этом haqqin.az сообщили в МВД.
Отмечается, что в ходе рейда правоохранительных органов были задержаны Салман Ибрагимов, Ильгар Багиров, Эмиль Мамедов и Эльчин Алиев, которые подозреваются в кражах мобильных телефонов из сумок около 10 пассажиров в автобусных маршрутах Низаминского района.
Также сотрудники полиции задержали жителей столицы Бадала Гусейнова и Эльмана Бандалиева, которые совершали аналогичные действия в Ясамальском районе Баку.
Насими Бабаев, занимавшийся карманными кражами в автобусах, и его сообщники Азер Мисдимов, Эльман Алиев и Адиль Гусейнов также были задержаны во время операций в Хатаинском и Насиминском районах.
Во время оперативно-розыскных мероприятий в Сабунчинском районе за карманные кражи были задержаны Иса Алиев и Турал Мамедов. Следствие установило, что они украли кошелек из сумок 4 женщин в общественном транспорте. Во время задержания у Турала Мамедова также был обнаружен и изъят героин.
Полиция сообщает, что вина всех преступников полностью подтверждена собранными неопровержимыми фактами.