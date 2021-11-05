Полиция задержала «маршрутных карманников»

Сотрудники Главного управления полиции города Баку задержали 12 человек, причастных к кражам в маршрутных автобусах. Об этом haqqin.az сообщили в МВД.

Отмечается, что в ходе рейда правоохранительных органов были задержаны Салман Ибрагимов, Ильгар Багиров, Эмиль Мамедов и Эльчин Алиев, которые подозреваются в кражах мобильных телефонов из сумок около 10 пассажиров в автобусных маршрутах Низаминского района.

Также сотрудники полиции задержали жителей столицы Бадала Гусейнова и Эльмана Бандалиева, которые совершали аналогичные действия в Ясамальском районе Баку.