«Нефтчи» неожиданно проиграл аутсайдеру Премьер-лиги

Неожиданно завершился матч «Кешля» - «Нефтчи», в котором один из аутсайдеров обыграл действующего чемпиона со счетом 3:2. Причем «Нефтчи» вел в счете 2:0 – на 11-й и 35-й минутах отличился Тиаго Безерра. Однако «Кешля» удалось одержать волевую победу благодаря голам Фелипе Сантоса (с пенальти на 41-й минуте), Рахмана Гаджиева (49-я минута) и Анатоле Абанга (86-я).

У «Нефтчи» остается 17 очков, и уже завтра «Карабах» может оторваться от чемпиона на 6 очков, а «Габала» и вовсе может сдвинуть команду Самира Абасова со 2-го места. В свою очередь, «Кешля» поднялась с последнего места на 6-е.

В первом матче дня тоже было много голов. «Сабах» в первой игре под руководством российского специалиста Мурада Мусаева принимал «Зиря». Встреча завершилась вничью 3:3. «Сабах» открыл счет уже на 2-й минуте усилиями Джой-Ленс Микелса. Но спустя три минуты Давит Волков сделал счет 1:1. На 24-й минуте Микелс вновь вывел хозяев вперед, а в самой концовке первого тайма Хуан Камара сделал счет 3:1.

В начале второго тайма Камара получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Это помогло «Зиря» отыграться. Волков дважды отличился, оформив хет-трик. Он отличился на 60-й и 81-й минутах.

«Сабах» по-прежнему на последнем месте, а «Зиря» занимает третью строчку. Завтра состоятся матчи «Сабаил» - «Габала» и «Сумгаит» - «Карабах».

Турнирное положение

1. «Карабах» - 20 очков (9 матчей)

2. «Нефтчи» - 17 (10)

3. «Зиря» - 16 (10)

4. «Габала» - 15 (9)

5. «Сумгаит» - 11 (9)

6. «Кешля» - 10 (10)

7. «Сабаил» - 9 (9)

8. «Сабах» - 8 (10).