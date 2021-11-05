Грузинский бомонд отпраздновал День победы вместе с Азербайджаном

В мероприятии приняли участие первый заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дараселия, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, губернаторы Кахетии и Квемо-Картли, другие высокопоставленные грузинские чиновники, а также члены парламентов Грузии и Азербайджана, представители дипломатического корпуса, религиозные деятели Грузии, бизнесмены.

Память шехидов Отечественной войны была почтена минутой молчания. Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев отметил, что Азербайджан в результате 44-дневной войны восстановил свои признанные на международном уровне границы, выполнил четыре резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в 1993 году и остававшиеся на бумаге в течение 27 лет.

Посол поблагодарил правительство и народ Грузии, азербайджанцев, проживающих в Грузии, за солидарность и моральную поддержку, оказанную Азербайджану во время войны.

«Азербайджан своими силами восстановил свою территориальную целостность, положив конец 30-летнему конфликту, – заявил Фаиг Гулиев. – Мы благодарим премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили за позицию, высказанную на Генеральной ассамблее ООН, в парламенте страны и на других платформах. Также хочу особо отметить его постконфликтные инициативы по примирению.

Между Азербайджаном, Грузией и Турцией установились взаимовыгодные партнерские отношения, охватывающие различные области. Уверены, что стоящее в основе этого сотрудничества взаимное уважение и солидарность обеспечат в нашем регионе мир, безопасность и стабильность».