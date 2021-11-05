Грузинский бомонд отпраздновал День победы вместе с Азербайджаном
В посольстве Азербайджана в Тбилиси состоялся официальный прием, посвященный Дню победы, отмечаемому 8 ноября.
В мероприятии приняли участие первый заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дараселия, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, губернаторы Кахетии и Квемо-Картли, другие высокопоставленные грузинские чиновники, а также члены парламентов Грузии и Азербайджана, представители дипломатического корпуса, религиозные деятели Грузии, бизнесмены.
Память шехидов Отечественной войны была почтена минутой молчания. Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев отметил, что Азербайджан в результате 44-дневной войны восстановил свои признанные на международном уровне границы, выполнил четыре резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в 1993 году и остававшиеся на бумаге в течение 27 лет.
Посол поблагодарил правительство и народ Грузии, азербайджанцев, проживающих в Грузии, за солидарность и моральную поддержку, оказанную Азербайджану во время войны.
«Азербайджан своими силами восстановил свою территориальную целостность, положив конец 30-летнему конфликту, – заявил Фаиг Гулиев. – Мы благодарим премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили за позицию, высказанную на Генеральной ассамблее ООН, в парламенте страны и на других платформах. Также хочу особо отметить его постконфликтные инициативы по примирению.
Между Азербайджаном, Грузией и Турцией установились взаимовыгодные партнерские отношения, охватывающие различные области. Уверены, что стоящее в основе этого сотрудничества взаимное уважение и солидарность обеспечат в нашем регионе мир, безопасность и стабильность».
Глава SOCAR Ровнаг Абдуллаев отметил, что президент Азербайджана проявляет большое уважение к Грузии и ее народу, и за прошедшие годы отношения между двумя странами развивались по восходящей.
«Сегодня мы можем с гордостью сказать, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, – говорит Ровнаг Абдуллаев. – Под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева Азербайджан добился освобождения оккупированных земель.
Исторически Азербайджан и Грузия всегда поддерживали друг друга, являются дружественными и братскими государствами. Президент Азербайджана Ильхам Алиев с большим уважением относится к грузинскому государству и народу. Сегодня азербайджано-грузинские связи находятся на очень высоком уровне.
Благодарю грузинское правительство за то, что оно во время Отечественной войны было на стороне справедливости и правды».
В честь Дня победы был дан большой концерт, в котором приняли участие мастера культуры Азербайджана и Грузии: танцевальный коллектив Сухишвили-Рамишвили, ансамбль под управлением Анвера Садыхова, певец Аббас Багиров и другие. Вечер завершился праздничным фейерверком.