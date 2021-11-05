Столкновения у тюрьмы Саакашвили: есть погибший
У пенитенциарного учреждения №12 в Рустави, где сидит объявивший голодовку экс-президент Грузии Михаил Саакашвили проходит акция протеста, пишут грузинские СМИ.
Сообщается, что полиция задержала одного из активистов, который оскорбительными выражениями отзывался о премьер-министре Ираклии Гарибашвили, и бывшем премьере Бидзине Иванишвили.
После этого между сотрудниками правоохранительных органов и активистами произошло столкновение.
Телеканал Rustavi2 сообщает с места событий, что один из участников акции скончался. Ему стало плохо во время протестов возле тюрьмы.
Также сообщается, что протестующие ставят палатки у руставской тюрьмы и собираются там ночевать.
Участники акции требуют перевести Михаила Саакашвили в городскую клинику и провести внеочередные выборы.
В свою очередь, оппозиция выступила с заявлением, в котором говорится, что они дают властям Грузии 24 часа на перевод бывшего президента в гражданскую клинику.
«Мы даем властям 24 часа для того, чтобы перевести Михаила Саакашвили в городскую клинику, где будет обеспечена защита его жизни и здоровья. Если это условие не будет выполнено, то мы в 20:00 соберемся на Площади Свободы всей Грузией», - написал Ника Мелиа, председатель главной оппозиционной партии "Единое национальное движение".