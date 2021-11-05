Столкновения у тюрьмы Саакашвили: есть погибший

У пенитенциарного учреждения №12 в Рустави, где сидит объявивший голодовку экс-президент Грузии Михаил Саакашвили проходит акция протеста, пишут грузинские СМИ.

Сообщается, что полиция задержала одного из активистов, который оскорбительными выражениями отзывался о премьер-министре Ираклии Гарибашвили, и бывшем премьере Бидзине Иванишвили.

После этого между сотрудниками правоохранительных органов и активистами произошло столкновение.

Телеканал Rustavi2 сообщает с места событий, что один из участников акции скончался. Ему стало плохо во время протестов возле тюрьмы.

Также сообщается, что протестующие ставят палатки у руставской тюрьмы и собираются там ночевать.