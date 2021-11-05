Тысячи людей вышли на протесты во Франции
Несколько тысяч человек приняли участие в манифестациях в защиту климата в ряде французских городов. Об этом со ссылкой на France Bleu передает ТАСС.
Сообщается, что несколько сотен французов участвовали в манифестации в Париже, около тысячи в Ниме, несколько сотен в Ницце, примерно столько же в Мон-де-Марсан и ряде других городов.
Демонстранты потребовали от участников 26-й Конференции сторон конвенции ООН об изменении климата в Глазго сделать еще больше в защиту климата. На плакатах, которые использовали протестующие, было написано "Нет природы – нет будущего", "Не активен на COP26 – мертвый в 2050-м".
Издание также отмечает, что среди демонстрантов было много семей и школьников старшего возраста.
Как напоминает France Bleu, подобные акции проходят в настоящее время и в других странах мира, в том числе в Австралии, Мексике и Великобритании.
Напомним, что климатическая конференция ООН проходит в шотландском Глазго с 31 октября и завершится 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 стран.