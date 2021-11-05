Фарид Гаибов о проблемах азербайджанского спорта: «Нужно найти ответы на сложные вопросы»

Министр молодежи и спорта, президент Европейской гимнастики Фарид Гаибов в своем традиционном ежемесячном обращении к спортивной общественности страны рассказал о проделанной в октябре работе и поделился планами на будущее.

Министр особо выделил визит президента Ильхама Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой и их дочери Лейлы Алиевой на Национальную гимнастическую арену, где они посетили новый зал, понаблюдали за тренировками и ознакомились с условиями, созданными для спортсменов.

Фарид Гаибов отмечает, что отсчет до следующих Олимпийских игр уже начался, и для подготовки осталось не так уж много времени.

«Я побывал в Федерациях таэквондо, велоспорта, волейбола. Встретился с руководством и спортсменами. Это не просто знакомство. Вместе со специалистами нам нужно найти ответы на сложные вопросы, выявить сильные и слабые стороны и добиваться результата.

Были визиты и в регионы. Ознакомились с инфраструктурой в Астаре, Джалилабаде, Масаллы, Лянкяране и Билясуваре. Думаю, что должно быть пересмотрено отношение к управлению этими объектами».