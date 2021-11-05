Фарид Гаибов о проблемах азербайджанского спорта: «Нужно найти ответы на сложные вопросы»
Министр молодежи и спорта, президент Европейской гимнастики Фарид Гаибов в своем традиционном ежемесячном обращении к спортивной общественности страны рассказал о проделанной в октябре работе и поделился планами на будущее.
Министр особо выделил визит президента Ильхама Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой и их дочери Лейлы Алиевой на Национальную гимнастическую арену, где они посетили новый зал, понаблюдали за тренировками и ознакомились с условиями, созданными для спортсменов.
Фарид Гаибов отмечает, что отсчет до следующих Олимпийских игр уже начался, и для подготовки осталось не так уж много времени.
«Я побывал в Федерациях таэквондо, велоспорта, волейбола. Встретился с руководством и спортсменами. Это не просто знакомство. Вместе со специалистами нам нужно найти ответы на сложные вопросы, выявить сильные и слабые стороны и добиваться результата.
Были визиты и в регионы. Ознакомились с инфраструктурой в Астаре, Джалилабаде, Масаллы, Лянкяране и Билясуваре. Думаю, что должно быть пересмотрено отношение к управлению этими объектами».
Министр уделяет большое внимание и делам молодежи. Были проведены встречи в Национальном совете молодежных организаций, с молодежью регионов, со студентами Бакинской высшей нефтяной школы и т.д.
В связи с годовщиной победы в Отечественной войне Министерство молодежи и спорта претворило в жизнь несколько проектов.
«Хочу отметить мини-футбольный турнир среди любителей «Unutma, YAŞAT!», в котором приняли участие 64 команды. Помимо этого, 9 ноября на Приморском бульваре будут организованы массовый забег и праздничные мероприятия под девизом «С гордостью вперед!».
В октябре я также встретился с послами ряда стран, с руководством UNICEF, ГУАМ, Молодежного форума Исламской организации сотрудничества.
Одним словом, впереди много работы. Чтобы добиться эффективности, мы должны делать шаги, рассчитанные на будущий результат».