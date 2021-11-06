Кадыров ответил Маргарите Симоньян: перестань рекламировать свой инфопродукт на кавказцах
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале обратился к телеведущей Маргарите Симоньян из-за ее поста о «приезжих» и «лицах кавказской национальности», передает lenta.ru.
«Когда мы интересуемся у главредов ряда СМИ, почему они без повода упоминают Северный Кавказ или кавказцев в негативном контексте, нам не раз отвечали открыто: без такого упоминания у нас не бывает просмотров», - написал глава Чеченской Республики и призвал перестать «рекламировать свой информационный продукт на кавказцах».
Кадыров отметил, что СМИ не освещают преступления, которые совершают лица других национальностей, но специально отбирают инфоповоды, в которых фигурируют кавказцы, и сказал, что «такой грязный прием может привести к непоправимым последствиям».
Он уточнил, что подобные высказывания приучат поколения россиян верить в то, что Кавказ — это отдельное государство.
По мнению Кадырова, в России дезинформацией о кавказцах занимаются «агенты иностранных государств». Глава Чечни призвал подключить к решению этой проблемы спецслужбы.
В противном случае, заявил Кадыров, может появиться человек, который найдет «провокаторов» самостоятельно и «совершит преступление, защищая свою честь и достоинство». По его мнению, сам по себе поиск виновных не составит труда.
Ранее Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале пост, осуждающий преступления приезжих в Россию граждан стран Закавказья. В нем телеведущая призвала мигрантов прекратить нарушать закон Российской Федерации. В противном случае их поведение может привести к ужесточению миграционного законодательства.