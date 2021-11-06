Кадыров ответил Маргарите Симоньян: перестань рекламировать свой инфопродукт на кавказцах

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале обратился к телеведущей Маргарите Симоньян из-за ее поста о «приезжих» и «лицах кавказской национальности», передает lenta.ru.

«Когда мы интересуемся у главредов ряда СМИ, почему они без повода упоминают Северный Кавказ или кавказцев в негативном контексте, нам не раз отвечали открыто: без такого упоминания у нас не бывает просмотров», - написал глава Чеченской Республики и призвал перестать «рекламировать свой информационный продукт на кавказцах».

Кадыров отметил, что СМИ не освещают преступления, которые совершают лица других национальностей, но специально отбирают инфоповоды, в которых фигурируют кавказцы, и сказал, что «такой грязный прием может привести к непоправимым последствиям».