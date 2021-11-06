Лед тронулся: Германия возвращает своего дипломата в Афганистан

Германия планирует наладить контакт с талибами, эту задачу будет выполнять немецкий дипломат Маркус Потцель, который вскоре отправится в Афганистан, сообщает газета Welt am Sonntag.

Согласно информации газеты, федеральное правительство Германии рассматривает налаживание контактов с «Талибаном» как возможность расширить гуманитарную деятельность в Афганистане и противодействовать движению беженцев из этой страны.

Издание отмечает, что правительство Германии стремится улучшить коммуникацию с талибами, пришедшими к власти в Кабуле в середине августа.

Германия также рассматривает возможность признания паспортов, выданных Исламским эмиратом Афганистан, как называет себя правительство «Талибана». Это может способствовать выезду афганцев из страны.