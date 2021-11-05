Лидер партии рассказал о своем задержании

Как сообщал haqqin.az, сегодня председатель Партии гражданского развития Али Алиев был задержан и доставлен в отделение полиции, а затем отпущен на свободу.

После освобождения он рассказал о подробностях своего задержания в интервью Qafqazinfo.

«Меня спросили о подробностях одного уголовного дела. Подробности рассказать не могу, возможно, скоро это будет обнародовано. Я дал показания в качестве свидетеля», – сказал Али Алиев.

Он также ответил на вопрос о его задержании «людьми в черных масках»:

«Никаких людей в черных масках не было. Я столкнулся только с уважением. Мне сказали, что принимают меня как интеллектуала. Единственная причина, по которой меня вызвали – выяснение деталей уголовного дела. Я, в свою очередь, рассказал все, что знал".