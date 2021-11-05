Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о диалоге Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности, сообщает RT.

Она сообщила, что «действительно, состоялся ряд консультаций – и 28 июля, и 30 сентября». По ее словам, «речь идет о межмидовских обменах, делегациях».

«Соответственно, есть большие разногласия, но при этом есть и понимание о необходимости создания двух тематических рабочих групп, в рамках которых должен развиваться этот диалог. Поэтому работаем, работа идет», – сказала Захарова.