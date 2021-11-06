Георгий Степанов, автор haqqin.az 01:39

Страны-участницы сделки ОПЕК+ не стали ломать ранее согласованный месячный график наращивания нефтедобычи. Этой встрече предшествовали события, которые теоретически могли склонить нефтедобывающие государства к другому решению. В основном они связаны с Соединенными Штатами, чьи интересы вступили в жесткое противоречие с политикой ОПЕК+. И в этом конфликте победа пока остается за альянсом – и фактическая, и моральная. США, Япония и Индия «ведут за закрытыми дверями интенсивную работу» с целью убедить ОПЕК+ ускоренно нарастить добычу нефти, сообщил Bloomberg накануне прошедшего 4 ноября 19-го по счету заседания Совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+. По информации агентства, страны-потребители обеспокоились репликой Владимира Путина, допустившего подорожание черного золота до $100 за баррель.

Как утверждает Bloomberg, кулуарные переговоры с участием американских, японских и индийских официальных лиц активизировались при цене нефти марки WTI выше $85. В начале года она стоила $50, к октябрю подорожав таким образом в 1,6 раза. Это вызвало у основных государств-потребителей, включая США и Китай, некую оторопь: без энергоресурсов не получится восстановить прежние, допандемические темпы экономического роста. Отсюда - и попытки надавить на ОПЕК+. Но у альянса своя линия поведения. Можно сказать, выстраданная и зацементированная. Она берет начало с марта 2020 года, когда действовавшая до этого сделка развалилась: Саудовская Аравия и Россия не сумели согласовать объемы дальнейшей добычи. В итоге нефтяные котировки рухнули на 30%, а за ними обвалились мировые фондовые рынки. В свою очередь, производители в мае решили сократить добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки. До мая 2022-го ограничение должно поэтапно уменьшаться. Насколько конкретно – это в ручном режиме регулируют министры мониторингового комитета ОПЕК+, каждый месяц собираясь на заседания. Между тем, Саудовскую Аравию и других столпов нефтедобычи абсолютно не волнует перспектива перегрева рынка. Как выразился министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи (похоже, адресуя свою реплику администрации Байдена), «важно всегда смотреть чуть дальше кончика своего носа. И если вы заглянете в 2002 год, то увидите там большое количество излишних запасов». К слову, в конце октября минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 29 октября выросли на 3,3 млн баррелей, хотя прогноз предполагал увеличение на 2,2 млн. Добыча за этот же период повысилась на 200 тысяч баррелей в сутки – до 11,5 млн. Вероятно, участники ОПЕК+ приняли во внимание и этот фактор. «Еще до заседания было понятно: при любых обстоятельствах альянс не изменит своим установкам, - говорит ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. – Хотя бы из-за непреклонности саудовцев. Эр-Рияд не раз заявлял: вместо того, чтобы давить на нас, лучше бы американцы занялись своими проблемами. Кто им мешает наращивать добычу собственной сланцевой нефти, которая в основе своей рентабельна при цене в $50 за баррель?

Что касается слов Владимира Путина относительно нефти за $100, то они прозвучали задолго до ноябрьской встречи ОПЕК+. Думаю, Bloomberg просто решил «подверстать» их к последним событиям – ради пущей убедительности своего сообщения. Мол, поскольку Россия является одним из локомотивов сделки ОПЕК+, ей и придется отвечать за отказ альянса ускоренно наращивать добычу». Что касается перспектив стабилизации нефтяного рынка в целом, то здесь сошлись несколько факторов, способных склонить «чашу весов» как в ту, так и в другую сторону. Во-первых, рассуждает Масленников, многое зависит от объемов дальнейших поставок российского газа в Европу. Пока не ясно, насколько они будут в итоге расширены (падение разогнавшихся цен на газ напрямую влияет на нефтяные котировки). Во-вторых, ситуация связана с тем, насколько плавно ОПЕК+ будет наращивать добычу. Важно, чтобы он не отступал от своего графика. В-третьих, в события может вмешаться курс доллара: если американская валюта будет дорожать, то и цены на нефть начнут снижаться. Пока же они останутся в коридоре $80-85 за баррель, с некоторым трендом на смещение к нижней границе. А вообще, резюмирует Масленников, «выстрелить» могут абсолютно любые непрогнозируемые сейчас факторы, любой форс-мажор. Будь то природные катаклизмы, техногенные аварии, политические потрясения и военные конфликты в добывающих странах второго ряда, таких как Ливия и Нигерия. Непонятно, что будет происходить с иранской нефтью, с иракской. Все эти риски в случае их реализации непременно подтолкнут цены вверх.