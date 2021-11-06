В Италии произошли столкновения между полицией и антипрививочниками

На севере Италии произошли столкновения между полицией и противниками COVID-сертификатов, сообщает РИА Новости.

Столкновения между правоохранителями и манифестантами произошли в субботу вечером в Триесте и Милане, где противники так называемых green pass (электронных COVID-сертификатов) организовали крупные демонстрации протеста.

Согласно этой информации, несколько сотен протестующих попытались прорваться на главную площадь Триеста, куда по решению городских властей доступ манифестантам в эту субботу был запрещен. Правоохранители применили дубинки и оттеснили нарушителей порядка от площади. По свидетельствам журналистов, в сторону полицейских и карабинеров полетели стулья и столики из местных баров, а также стеклянные бутылки. В настоящее время столкновения прекратились, однако манифестанты не покидают центр города, а некоторые из них даже устроили там сидячую демонстрацию. Правоохранители сообщили о задержании нескольких человек.