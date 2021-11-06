Иран объявил о начале крупномасштабных учений

Иранская армия собирается начать крупномасштабные военные учения в Оманском заливе с использованием новых видов оружия. Об этом в субботу, 6 ноября, заявил заместитель начальника ВМС Ирана контр-адмирал Хабибулла Саяри.

По его словам, учения под названием «Zolfaqar-1400» начнутся 7 ноября. В них будут участвовать военно-морской флот страны, авиация, силы противовоздушной обороны, а также сухопутные войска.

По его словам, зона учений охватывает территорию более миллиона квадратных километров к юго-востоку от Ирана, простираясь от Ормуза до северных частей Индийского океана.