Иран объявил о начале крупномасштабных учений
Иранская армия собирается начать крупномасштабные военные учения в Оманском заливе с использованием новых видов оружия. Об этом в субботу, 6 ноября, заявил заместитель начальника ВМС Ирана контр-адмирал Хабибулла Саяри.
По его словам, учения под названием «Zolfaqar-1400» начнутся 7 ноября. В них будут участвовать военно-морской флот страны, авиация, силы противовоздушной обороны, а также сухопутные войска.
По его словам, зона учений охватывает территорию более миллиона квадратных километров к юго-востоку от Ирана, простираясь от Ормуза до северных частей Индийского океана.
Саяри добавил, что в военных учениях также будет использоваться широкий спектр вооружения местного производства, в том числе передовые разведывательные и боевые дроны с различной дальностью действия.
«Предстоящие учения направлены на повышение боевой способности воинских частей по защите территориальной целостности страны», - заявил командующий ВМС Ирана.