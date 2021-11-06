Эстонские солдаты случайно обстреляли союзников в Африке

Эстонские военнослужащие, несущие службу в Мали, по ошибке открыли огонь по британским солдатам, которые при приближении к базе не выполнили предусмотренные в целях безопасности процедуры. Об этом сообщает эстонское издание Postimees.

Отмечается, что инцидент со стрельбой произошел, когда микроавтобус с солдатами и членами спецподразделения британской армии приблизились к военной базе.

Эстонцы, охранявшие базу, открыли огонь по машине, поскольку британская сторона не сообщила персоналу о своем приближении в соответствии с правилами.

Как сообщили в Министерстве обороны Эстонии, в результате инцидента никто не пострадал.