Открывая мероприятие, генеральный директор ООО Baku Steel Company Камал Ибрагимов заявил, что освобождение земель, около 30 лет находившихся под оккупацией Армении, стало возможным благодаря мудрому руководству Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, мужеству Победоносной Азербайджанской Армии и единству нашего народа.

Baku Steel Company организовала мероприятие по случаю первой годовщины Дня Победы – 8 Ноября. Мероприятие с участием группы сотрудников компании, сражавшихся за Родину в первой и второй карабах ской войнах, началось с почтения памяти шехидов минутой молчания. Затем был продемонстрирован видеоролик ( https://youtu.be/sZgMcRGZuug ), подготовленный Baku Steel Company в связи с Днем Победы.

«Мы гордимся всеми нашими ветеранами, шехидами и героями, отдавшими свои жизни за Родину, в лице работающих в нашей компании ветеранов и нашего шехида - лейтенанта Нурлана Гасанова!» - сказал К. Ибрагимов.

Он отметил, что сегодня по всей стране, включая освобожденные от оккупации земли Азербайджана, ведутся широкомасштабные строительные работы, и республика вступает в новый период развития. «Эта победа сформировала совершенно новые и серьезные факторы экономического развития Азербайджана. Я с гордостью могу сказать, что Baku Steel Company также вносит значимый вклад в это развитие».

Представители руководства компании в своих выступлениях также поздравили всех участников Отечественной войны и весь азербайджанский народ с Днем Победы и пожелали всем успехов.

Затем участвующие в мероприятии раненые ветераны поделились воспоминаниями о войне.

В завершении мероприятия руководство Baku Steel Company вручило участникам войны – сотрудникам компании, премии и памятные подарки.

Отметим, что в боях за Родину в Первой и Второй Карабахских войнах приняли участие более 140 нынешних сотрудников Baku Steel Company.