Главы казахстанских компаний обратились к Алиеву: «Победа Азербайджана – предмет гордости всех тюрков»

Руководители крупных компаний Казахстана, работающих в Азербайджане обратились к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает haqqin.az, в своем обращении к азербайджанскому лидеру генеральный директор компании «Smart city Azerbaijan» К.Калижанов, генеральный директор компании «Lactalis Caspi» М.Абзалиев, генеральный директор компании «Спецоснащение» А.Нуракишева, директор компании «Azkaro» Ж.Жунусов поздравили президента и братский азербайджанский народ с Днем победы над армянским экспансионизмом.

«Находясь в Азербайджане, мы стали свидетелями беспримерной отваги, воли и решительности азербайджанской армии, которая под Вашим руководством обеспечила историческое торжество справедливости и вернула ранее утраченные земли Азербайджана.

Освобождение Карабаха стало достижением не только для Азербайджана, но и предметом гордости для всех народов тюркского мира.

В этот знаменательный день, желаем Вам, уважаемый господин президент, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в Вашем неустанном труде, а братскому азербайджанскому народу успехов, благополучия и процветания.

С праздником Победы! Әзербайжан жасасын!»