«Большая часть мирового сообщества осознает, что Азербайджану не оставили выбора и альтернативы кроме военного решения карабах ской проблемы и восстановления территориальной целостности силовым путем. На протяжении 30 лет игнорировались принципы и нормы международного права ». Об этом в интервью haqqin.az заявил экс-президент Хорватии Иво Йосипович.

По мнению И.Йосиповича, Азербайджан предпринимал попытки минимизировать количество жертв, а сегодня перед Баку стоит не менее важная задача - добиться мира. «Это означает, что Азербайджану нужно создать толерантное и инклюзивное общество в Карабахе. Азербайджану надо принять армян, все еще живущих в этом регионе, как равных граждан. Во время встречи с президентом Ильхамом Алиевым я понял, что он осознает эту необходимость и делает все возможное в сложившихся обстоятельствах для достижения этой цели - говорит Йосипович. – И сейчас первостепенной задачей является восстановление Карабаха, налаживание эффективной экономики, обеспечение всем жителям Карабаха достойной жизни. Глядя на то, что было сделано в Азербайджане за последние 15 лет, а я слежу за развитием событий в вашей стране - не сомневаюсь, что и это задача будет успешно претворена в жизнь».

Говоря о роли международных организаций в решении карабахского конфликта, бывший глава Хорватии сказал, что много лет назад Организация Объединенных Наций приняла несколько важных резолюций. Но эти решения о возвращении Карабаха Азербайджану не были выполнены из-за нежелания Армении и, конечно, некоторой поддержки со стороны России. Но, безусловно, дипломатия Азербайджана создала базу для международного права, обеспечившей реинтеграцию Карабаха.

Военная операция по освобождению захваченных азербайджанских территорий была определенно последней возможностью из-за нежелания другой стороны выполнять резолюции ООН, - убежден И.Йосипович. Возможно, ООН могла бы сделать больше, чем просто принять декларативные резолюции, но по мнению экс-президента, крупные державы всячески противились исполнению этих резолюций. Тем не менее Азербайджан в результате 44-дневной войны одержал победу и теперь все требования ООН выполнены, сказал он.

Йосипович выразил сожаление создавшейся тупиковой ситуацией, обусловившей военные действия – ведь народы оплакивают потерю каждого юноши. Но самое главное то, что Азербайджан выполнил резолюции ООН и вернул свои международно признанные территории, а теперь готов к установлению прочного мира.