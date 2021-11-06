Экс-премьер-министр Бельгии: «Минская группа не оправдала надежд… Азербайджан сам перевернул страницу»

Политик выразил свое удовлетворение окончанием карабах ской войны, подчеркнув, что теперь в интересах двух народов восстановить освобожденные азербайджанские территории.

« Азербайджан вернул оккупированные Арменией земли и тем самым перевернул страницу под названием карабах ский конфликт» . Об этом в интервью haqqin.az заявил премьер-министр Бельгии Ив Летерм.

«Важно создать новые возможности тем людям, которые будут жить в Карабахе. Это касается безопасности, обеспечения комплекса коллективных услуг, строительства новой инфраструктуры и пр. Сейчас открылись возможности для процветания карабахского региона. Поэтому, абсолютно все участники прошедшего в Баку VIII Глобального форума «Новый миропорядок после COVID-19» поддержали высказанную президентом Ильхамом Алиевым мысль о том, что следует призвать Армению сесть за стол мирных переговоров», сказал Летерм.

Экс-премьер особо отметил, что Минская группа ОБСЕ не оправдала надежд на достижение мирного урегулирования конфликта. Летерм считает миссию МГ ОБСЕ исчерпанной: Минская группа оказалась полезной лишь в качестве площадки для встреч и переговоров конфликтующих сторон.

Говоря о возможности участия ЕС в восстановлении Карабаха, Летерм отметил, что Европейский Союз должен взять на себя ответственность за обеспечение полного восстановления Карабаха и создания условий для совместного проживания в этом регионе двух народов.