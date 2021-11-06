Один из телеграм-каналов, известный рекламой достоинств армянских девушек с пониженной социальной ответственностью, призвал своих подписчиков ударить по ресторанному бизнесу в Баку. Как? Инструкция чем-то напоминает классический ереванский «гоп-стоп», но на безопасном расстоянии, с использованием гаджетов.

В преддверии первой годовщины разгрома Армении во второй Карабах ской войне, отдельные представители армянской диаспоры в России, чье воспаленное достоинство переживает в связи с празднованием в Азербайджане Дня Победы очередное обострение, не придумали ничего лучшего, как воровато и по-босяцки примитивно попытаться взять «реванш» за унизительное поражение, организовав атаку на… бакинские рестораны.

Российские армяне находят в интернете номера телефонов дорогих ресторанов в Баку, после чего, представляясь туристами из России, пишут или звонят туда со своих телефонов и бронируют столики на 8–10 человек. При этом просят заранее приготовить закуски, а то и горячие блюда, чтобы «к нашему приезду все было как надо». В инструкции рекомендуют бронировать столики на вечернее время. В итоге, заведение, честно оставляющее на назначенное время фейковую бронь, лишается реальных клиентов, не говоря уже о продуктах, приготовленных впустую.

В последующих комментариях армянские подписчики гордо меряются фейковыми заказами, рапортуя, сколько из них им удалось «кинуть».

«Заказал два банкетных стола на 20:30 в Баку. Попросил, чтобы к моему приходу все было готово», - написал некий Эрик Хайрапетян.

Нашелся, правда, пользователь, опасливо поинтересовавшийся: «А вы не думаете, что последует ответная реакция на наши рестораны?» Но его тут же поставили на место, заявив, что «такого быть не может». Не уточнили, правда, почему, собственно, не может? Потому, что азербайджанцы до такого не додумаются или, все-таки, на такую низость неспособны?

Для уточнения случаев массовых «броней» со стороны армян, мы связались с одним из ресторанов.

В беседе с нашим корреспондентом администратор Shah Restaurant & Gallery рассказал, что заявки на бронирование столов стали поступать еще несколько недель назад.

«Заявки шлют их с российских номеров, бронируют столик на 7-8 человек, делают предварительный заказ с перечислением блюд. Подписываются азербайджанскими именами – Гаджи, Ибрагим, Магомед. В первый раз мы приготовили стол, ждали компанию, но никто не пришел. Когда перезвонили, чтобы уточнить, номера были отключены…»

В ресторане нам рассказали, что нашли имя владельца телефона в приложении определителя номеров. Им оказался некий Тигран из Краснодара.

«Мы и дальше получали такие же заказы с российских номеров, но теперь, прежде, чем закрепить бронь, стали выяснить, что это за клиент».

Словом, армяне в очередной раз продемонстрировали верность принципу: «Если нет повода порадоваться, попробуй испортить праздник соседу!»

Попробовали.

И опять не вышло!