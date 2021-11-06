Премьера Ирака хотели убить с помощью беспилотника

В резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи попала ракета, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в структурах безопасности.

Первоначально телеканал Al Arabiya сообщил, что аль-Каземи получил ранения и его доставили в больницу, но иракские органы безопасности заявили, что премьер не пострадал.

"Совершена неудачная попытка покушения на премьер-министра <…> с помощью беспилотника. Силы безопасности предприняли необходимые меры", – говорится в заявлении, которое приводит агентство INA.