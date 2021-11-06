Премьера Ирака хотели убить с помощью беспилотника
В резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи попала ракета, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в структурах безопасности.
Первоначально телеканал Al Arabiya сообщил, что аль-Каземи получил ранения и его доставили в больницу, но иракские органы безопасности заявили, что премьер не пострадал.
"Совершена неудачная попытка покушения на премьер-министра <…> с помощью беспилотника. Силы безопасности предприняли необходимые меры", – говорится в заявлении, которое приводит агентство INA.
Позже сам аль-Каземи подтвердил в Twitter, что с ним все в порядке.
По данным агентства Shafaq, которое ссылается на источник в органах безопасности, при покушении на премьера пострадали трое охранников.
Как передает Al Arabiya, в районе Зеленой зоны, где находится посольство США и другие дипмиссии, во время атаки "произошла интенсивная перестрелка". Беспилотник удалось перехватить.
Госдепартамент США осудил атаку на резиденцию премьера.