Премьера Ирака хотели убить с помощью беспилотника

В резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи попала ракета, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в структурах безопасности.

Первоначально телеканал Al Arabiya сообщил, что аль-Каземи получил ранения и его доставили в больницу, но иракские органы безопасности заявили, что премьер не пострадал.

"Совершена неудачная попытка покушения на премьер-министра <…> с помощью беспилотника. Силы безопасности предприняли необходимые меры", – говорится в заявлении, которое приводит агентство INA.

Позже сам аль-Каземи подтвердил в Twitter, что с ним все в порядке.

По данным агентства Shafaq, которое ссылается на источник в органах безопасности, при покушении на премьера пострадали трое охранников.

Как передает Al Arabiya, в районе Зеленой зоны, где находится посольство США и другие дипмиссии, во время атаки "произошла интенсивная перестрелка". Беспилотник удалось перехватить.

Госдепартамент США осудил атаку на резиденцию премьера.