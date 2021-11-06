Очень хотел в Россию: Приключение азербайджанца в Украине

Во время патрулирования украино-российского участка границы военнослужащие Луганского отряда, выполняющие задачи в составе Объединенных сил, задержали двух нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Гражданин Азербайджана, пытавшийся попасть в Россию, был задержан в селе Милово, где он ждал сигнала от проводника – тот должен был маякнуть ему фонарем с российской стороны границы и давал указания, куда двигаться, по мобильному телефону.

Во время задержания азербайджанец, которому власти РФ запретили въезд в страну, пытался бежать от пограничников, но они его догнали.