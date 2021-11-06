Икрам Нур, автор haqqin.az 10:33

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи стал мишенью неудавшегося покушения после того, как начиненный взрывчаткой беспилотник ударил по его резиденции в Багдаде, сообщили сегодня рано утром иракские военные. Ранены шесть его охранников, а сам премьер в Твиттере призвал иракцев к спокойствию и сдержанности. Все произошло по классике, и достаточно ответить на вопрос «Кому выгодно?», как становится ясным, кто стоит за покушением. 5 ноября проиранские группировки организовали протесты в центре столицы – политические торги выплеснулись на улицы Багдада. И кровь полилась практически сразу.

Один человек погиб и 127 ранены в ходе столкновений с силовиками, когда демонстранты попытались прорваться в «зеленую зону» через Республиканский мост. А для большей убедительности проиранский альянс Фатх разместил своих боевиков возле границе этой «зеленой зоны» – якобы для «обеспечения безопасности» демонстрантов. «Кровь мучеников вопиет о том, чтобы привлечь вас к ответственности», – заявил Кайс аль-Хазали, лидер ополчения «Асаиб Ахль аль-Хак» и один из руководителей Фатх, обращаясь к премьеру аль-Каземи. После чего полет беспилотника со взрывчаткой к резиденции премьера стал просто неизбежным. Конфликт был запланирован, равно как и жертвы – а как иначе иранским прокси пережить сокрушительное поражение на выборах, по итогам которых из 48 мест в парламенте у них осталось 15. В начале они сочли это «техническим сбоем» и направили в Центральную избирательную комиссию Ирака около полутора тысяч жалоб, с требованием пересчета голосов в правильную, с их точки зрения, сторону. Но вскоре стало понятно, что иракцы от них отвернулись, а иракские политические элиты не намерены предоставлять им места в системе власти. Шиитский проповедник Муктада ас-Садр, чей партийный блок занял на выборах 1 место, достаточно четко заявил, что проиранские силы в новом правительстве участвовать не будут. Более того, он демонстративно закрыл офисы своего боевого крыла «Сарайя ас-Салям» в большинстве провинций. Тем самым намекая, что и другие группировки, в первую очередь те из них, кто являются проводниками иранского влияния в Ираке, должны поступить аналогичным образом.