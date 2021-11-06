Произошло неизбежное: Иран снова столкнулся с Ираком по горячим следам
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи стал мишенью неудавшегося покушения после того, как начиненный взрывчаткой беспилотник ударил по его резиденции в Багдаде, сообщили сегодня рано утром иракские военные. Ранены шесть его охранников, а сам премьер в Твиттере призвал иракцев к спокойствию и сдержанности.
Все произошло по классике, и достаточно ответить на вопрос «Кому выгодно?», как становится ясным, кто стоит за покушением. 5 ноября проиранские группировки организовали протесты в центре столицы – политические торги выплеснулись на улицы Багдада. И кровь полилась практически сразу.
Один человек погиб и 127 ранены в ходе столкновений с силовиками, когда демонстранты попытались прорваться в «зеленую зону» через Республиканский мост. А для большей убедительности проиранский альянс Фатх разместил своих боевиков возле границе этой «зеленой зоны» – якобы для «обеспечения безопасности» демонстрантов.
«Кровь мучеников вопиет о том, чтобы привлечь вас к ответственности», – заявил Кайс аль-Хазали, лидер ополчения «Асаиб Ахль аль-Хак» и один из руководителей Фатх, обращаясь к премьеру аль-Каземи. После чего полет беспилотника со взрывчаткой к резиденции премьера стал просто неизбежным.
Конфликт был запланирован, равно как и жертвы – а как иначе иранским прокси пережить сокрушительное поражение на выборах, по итогам которых из 48 мест в парламенте у них осталось 15. В начале они сочли это «техническим сбоем» и направили в Центральную избирательную комиссию Ирака около полутора тысяч жалоб, с требованием пересчета голосов в правильную, с их точки зрения, сторону.
Но вскоре стало понятно, что иракцы от них отвернулись, а иракские политические элиты не намерены предоставлять им места в системе власти. Шиитский проповедник Муктада ас-Садр, чей партийный блок занял на выборах 1 место, достаточно четко заявил, что проиранские силы в новом правительстве участвовать не будут. Более того, он демонстративно закрыл офисы своего боевого крыла «Сарайя ас-Салям» в большинстве провинций. Тем самым намекая, что и другие группировки, в первую очередь те из них, кто являются проводниками иранского влияния в Ираке, должны поступить аналогичным образом.
Для сил народного ополчения «Хашд аш-Шааби», которые являются военным крылом проигравшего на выборах альянса Фатх, эта ситуация смерти подобна. Финансирование из Тегерана сейчас им урежут, поскольку иранцам нет смысла в прежних объемах содержать группировки, не имеющие массовой поддержки, проще договариваться с тем же Муктадой ас-Садром, который совершенно не против этого.
А без постоянной денежной помощи иранцев маргинализация Фатх – дело недалекого будущего. Ведь уже сейчас во многих провинциях силы народного ополчения уже превратились в полукриминальные структуры, промышляющие банальным рэкетом и рейдерскими захватами объектов малого бизнеса, вроде лавочек и кустарных автомастерских. Ну, и на большую дорогу выходят, облагая поборами водителей грузовиков, перевозящих товары.
Понятно, что репутация у «Хашд аш-Шааби» и аналогичных ей группировок в Ираке ниже нижнего. Если раньше им помогал ореол борцов с ИГИЛ – то теперь он полностью развеялся. А их карательные акции против иракских арабов-суннитов привел к тому, что сами они в глазах население ничем не отличаются от игиловцев.
Проиранские вооруженные группировки превратились в монстра, который пожирает Ирак и прекращать этого занятия не хочет, угрожая законной власти тем, что физически устранит ее. И что с этим чудовищем делать – пока никому в Багдаде не ясно. Но делать что-то нужно, иначе страна в очередной раз обвалится в хаос.