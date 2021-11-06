В связи с Днем победы в Силах специального назначения состоялась встреча с ветеранами и семьями героев, ставших шехидами во время 44-дневной Отечественной войны.

В первую очередь минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и сыновей азербайджанского народа, пожертвовавших своими жизнями ради территориальной целостности Азербайджана. Далее был исполнен гимн нашей страны.

Участники мероприятия возложили цветы к бюсту Г.Алиева и мемориальному памятнику Сил специального назначения на территории соответствующей военной части.

Детям, принимавшим участие в мероприятии, были продемонстрированы современные стрелковые орудия, даны ответы на интересующие их вопросы.

Исполнитель мугама Кянан Байрамов озвучил песни, восхваляющие героизм и патриотизм.