В Армении массовая госпитализация детей с коронавирусом, коек не хватает

Восемьдесят детей госпитализированы в Армении по состоянию на пятницу. Об этом в беседе со Sputnik Армения сообщил советник Минздрава Армении по вопросам педиатрии Сергей Саркисян.

"На прошлой неделе детей было больше 70, сейчас уже 80. Наблюдается тенденция роста этого показателя. К слову, на данный момент в отделениях интенсивной терапии находятся 2-3 ребенка в тяжелом состоянии", – сказал специалист.

По его словам, уже сейчас ощущается нехватка детских коек в больницах, так как случаев заражения с каждым днем все больше и, соответственно, возникают сложности.

Саркисян отмечает, что на данный момент в результате коронавируса у двух детей развился синдром Кавасаки. Кроме того, были дети, у которых ковид сопровождался различными респираторными, кишечными инфекциями. С другой стороны, кишечная инфекция, по его словам, стала у детей проявлением коронавируса.