Экс-президенты отправились в Шушу
Участники VIII Глобального Бакинского форума отправились в город Шушу.
Делегация из Баку вылетела в международный аэропорт Физули, откуда на автобусе поедет в Шушу.
В числе делегации находится корреспондент haqqin.az, который осветит программу визита.
В рамках поездки гости посетят живописные уголки «жемчужины Азербайджана», осмотрят исторические, культурные и религиозные памятники, ознакомятся с ходом работ по благоустройству и восстановлению, проводимых в Шуше.