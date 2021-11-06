Крупномасштабные военные учения Ирана начались

Военные учения иранской армии под кодовым названием "Зольфагар 1400" в воскресенье начались в провинциях Хормозган, Систан и Белуджистан, на Макранском побережье и в северной части Индийского океана, сообщает IRNA.

Учения "Зольфагар 1400" проходят с участием подразделений ВМФ, ПВО, ВВС и Сухопутных войск Ирана.

Такие цели, как сбор радиоэлектронной, сигнальной и противоэлектронной информации о действиях противостоящих сил с использованием систем наблюдения и навигации тактических и береговых подразделений, различных типов иранских разведывательных беспилотных летательных аппаратов - "Абабил 3", "Ясир 3", "Садег", "Мохаджер 4", "Симорг" и разведывательных самолетов, включая P3F, RF4 и Boeing 707, успешно реализованы. Об этом заявил глава пресс-службы учений адмирал Махмуд Мусави.