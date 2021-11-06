Крупномасштабные военные учения Ирана начались
Военные учения иранской армии под кодовым названием "Зольфагар 1400" в воскресенье начались в провинциях Хормозган, Систан и Белуджистан, на Макранском побережье и в северной части Индийского океана, сообщает IRNA.
Учения "Зольфагар 1400" проходят с участием подразделений ВМФ, ПВО, ВВС и Сухопутных войск Ирана.
Такие цели, как сбор радиоэлектронной, сигнальной и противоэлектронной информации о действиях противостоящих сил с использованием систем наблюдения и навигации тактических и береговых подразделений, различных типов иранских разведывательных беспилотных летательных аппаратов - "Абабил 3", "Ясир 3", "Садег", "Мохаджер 4", "Симорг" и разведывательных самолетов, включая P3F, RF4 и Boeing 707, успешно реализованы. Об этом заявил глава пресс-службы учений адмирал Махмуд Мусави.
Задачами учений он также назвал мониторинг воздушного пространства страны и общего полигона в южной части страны силами ПВО Исламской Республики Иран, обстрел системами ПВО вражеских целей, а также воздушное патрулирование с помощью БПЛА.
Адмирал Мусави заявил, что обеспечение безопасности западной Азии возможно только общими усилиями региональных государств, а военные учения "Зольфагар 1400" – это демонстрация готовноси к установлению мира и дружбы.