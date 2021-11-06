Два года депутат Вахид Ахмедов безуспешно бьется: кто завозит в страну некачественные лекарственные препараты?

Ульвия Худиева, собкор 12:05

Последствия глобального изменения климата оказывают негативное влияние на разные сферы экономики, в том числе и на азербайджанское сельское хозяйство, продуктивность которого заметно снизилась из-за хаотичного чередования периодов засухи и проливных дождей. При этом фермерам все сложнее защищать свой урожай от болезней и вредителей растений. Эту проблему значительно усугубляет тот факт, что цены на медицинские препараты, используемые против вредителей и болезней, в последние годы почти удвоились, а их качество, наоборот, ощутимо снизилось. Не говоря уже о том, что на рынке появилось большое количество поддельных химикатов и лекарств. По словам фермеров, если раньше участок обрабатывался 4-5 раз в сезон, то сейчас эта процедура проводится уже 9-10 раз и при этом желаемого результата не дает. Процент зерновых, хлопковых, фруктовых и овощных полей, пораженных болезнями и вредителями, постоянно растет, урожайность падает, и фермеры несут колоссальные убытки.

Что говорят ученые? В ответ на вопрос haqqin.az о качестве поступающих на рынок лекарств против болезней и вредителей сотрудник Научно-исследовательского института плодоводства и чаеводства Министерства сельского хозяйства, доктор философии по аграрным наукам 82-летний профессор Бабакиши Гулиев, посвятивший всю свою жизнь сельскому хозяйству, заявил, что никогда раньше не видел столь некачественных химикатов и лекарств... «Я сказал об этом депутату Милли Меджлиса Вахиду Ахмедову, – отметил Бабакиши Гулиев. – И добавил, что продажа пестицидов должна осуществляться на государственном уровне и под жестким контролем государства. Сегодня же доставкой в страну лекарств занимаются все, кто угодно. И у фермеров нет иного выхода, кроме как покупать препараты, которые содержат минимальный процент основного вещества и на вредителя почти не действуют. Вот и получатся, что в одном выращенном фрукте потребитель находит по 4-5 червей. Спрашивается, кто купит такие фрукты? В результате фермеры продают их консервным заводам, что крайне невыгодно…». Вахид Ахмедов: «Почти два года наблюдаю недовольство качеством лекарств». По словам депутата Вахида Ахмедова, ему хорошо известно о жалобах фермеров на лекарства.

«Ситуация с составом импортируемых в Азербайджан препаратов для сельского хозяйства действительно серьезная, – подтвердил депутат Милли Меджлиса. – Качество лекарств низкое, поскольку их импортеры не несут ответственности за качество, а сами лекарства попадают на рынок, минуя процесс проверки. Тогда как они должны быть протестированы в соответствующих лабораториях, и только потом завозиться в страну». По словам Ахмедова, вопрос этот должен решаться на уровне государства. Необходимо, чтобы компании-импортеры несли личную ответственность за качество препаратов, ввозимых в страну: «Фермеры заняты производством сельскохозяйственной продукции, у них нет ни времени, ни технических возможностей проверять качество лекарств и устанавливать их эффективность. Для этого есть соответствующие структуры и специалисты. Я два года бьюсь над решением этой проблемы, но результатов как не было, так и нет. Вопрос должен быть поставлен ребром: что необходимо сделать, чтобы каждое лекарство, ввозимое на территорию Азербайджана, проходило строгую проверку и имело сертификат качества». В свою очередь, депутат Руфат Гулиев порекомендовал недовольным фермерам представить Агентству по продовольственной безопасности пищевых продуктов конкретные факты, доказывающие некачественность лекарств, указав название препарата, а также названия компаний-импортеров и фирм, которые им его продали. Фармацевтические компании Химические препараты против различных вредителей и болезней ввозят в страну несколько частных компаний. Ниямаддин Сулейманов, сотрудник отдела продаж одной из них под названием ООО «Эма», заявил, что никогда раньше не слышал жалоб на качество препаратов, которыми они торгуют. Однако отвечать на вопросы о том, из каких стран компания получает препараты и сотрудничает ли она с Минсельхозом, Н.Сулейманов отказался. Сотрудник другой компании, не пожелавший представиться, заявил, что на такого рода вопросы может ответить только дипломированный агроном, а он в настоящее время находится в зарубежной командировке. Другие компании также не пожелали отвечать на вопросы по этому поводу. Специалистов мало, а большинство фермеров просто не информированы Руководитель Консультационного центра ООО «Агроконсалтинг» Дамад Султанов утверждает, что проблема не только в качестве лекарств, но и в отсутствии профессионализма фермеров. По его словам, борьба с вредителями и болезнями растений требует специальных знаний, а использование препарата без понимания особенностей вредителя, а также динамики и биологии болезней негативно влияет на конечный результат.

«Ни одна серьезная фармацевтическая компания не станет рисковать своей репутацией, поставляя некачественную продукцию, - подчеркнул Дамад Султанов. – Просто в каждом регионе – свои болезни и свои вредители. К примеру, в Губа-Хачмазском регионе без четкого определения временного периода, в течение которого нужно обрабатывать тот или иной участок, нельзя рассчитывать на результат выше 30 процентов. Необходимо учитывать все факторы, включая температуру и время суток, когда следует перевозить препараты». По словам Султанова, каждый пестицид имеет свой коэффициент растворимости в воде. Очень важно, в какой именно среде – водной, кислой или щелочной, находятся препараты. Также не дадут желаемого результата препараты с истекшим сроком годности или подготовленные не по инструкции: «При приготовлении лекарств для обработки почв, необходимо регулировать pH воды, соблюдать правила использования, отладить разбрызгиватели для получения желаемого результата… Это технологическая цепочка, и если одно из её звеньев оборвется, лекарство потеряет свою эффективность. Другими словами, участок должен начать обрабатывать специалист и уже потом к работе может приступать фермер. Тогда и результат будет». Наш собеседник отметил, что в советское время в каждом колхозе работали по семь-восемь агрономов и специалистов, дававших садоводам и овощеводам профессиональные рекомендации. Сейчас же специалистов мало, большинство фермеров имеют слабые представления о методике лечения почв и растений. В результате возникает недовольство качеством препарата…