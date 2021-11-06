Специальная пенитенциарная служба Грузии в Facebook опубликовала кадры, на которых экс-президент Михаил Саакашвили ест и пьет соки, несмотря на голодовку.

Как ранее утверждали адвокаты и личный врач политика, состояние здоровья их подопечного стало критическим после того, как первого октября он объявил голодовку. По их словам, ему нужна госпитализация за пределами пенитенциарного учреждения.

Экс-президент Грузии на своей странице в Facebook опроверг утверждения пенитенциарной службы: «Это была не еда. Я получаю минеральные и микроэлементные добавки, назначенные врачами, которые на фоне снижения веса необходимы для жизненно важных показателей, пульса, сердцебиения и получения минимума глюкозы».