Более 80 мужчин в Азербайджане пожаловались на насилие в семье

За 9 месяцев этого года в Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей обратились 255 человек, подвергшихся самым разным видам насилия. Как передает АПА, об этом сообщила председатель госкомитета Бахар Мурадова.

На горячую линию «860» поступило 369 обращений: «Из них только 81 от мужчин, остальные от женщин. В частности, женщины в возрасте 18-35 лет чаще всего сообщали, что они подвергаются экономическому и психологическому давлению».