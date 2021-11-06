Десятки тысяч граждан Азербайджана получили поддержку в послевоенный период

Указами, подписанными президентом Ильхамом Алиевым 30 декабря 2020 года, с начала 2021 года значительно увеличена ежемесячная президентская пенсия: с 300 до 500 манатов семьям шехидов, с 250 до 400 манатов инвалидам войны 1-ой категории, с 230 до 350 манатов инвалидам II категории, от 210 до 300 манатов - III категории, от 1500 до 1800 манатов Национальным героям. В то же время был установлен новый вид пенсии для лиц, получивших звание Героя Отечественной войны – для них ежемесячная президентская пенсия установлена в размере 2000 манатов.

В прошлом году 15 700 социальных выплат (ежемесячная президентская пенсия, пенсия или пособие) получили 7 900 членов семей шехидов Отечественной войны. 2 165 ветеранам Отечественной войны уже назначены инвалидность и соответствующие социальные выплаты.

В рамках работы, проводимой министерством труда и социальной защиты населения, социальную поддержку в различных областях уже получили 33 тысячи человек. Всего им оказано более 40 тысяч услуг.

Под руководством президента Ильхама Алиева проводится масштабная работа по социальной поддержке членов семей шехидов, ветеранов и жертв армянского террора после 44-дневной Отечественной войны, завершившейся великой победой азербайджанской армии. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

С расширением мер по улучшению жилищных условий семей шехидов и инвалидов войны программа обеспечения лиц этих категорий людей жильем в 2021 году расширилась в пять раз. Распоряжением президента от 25 января 2021 года семьи лиц, взятых на учет в 2014-2019 годах, участники боевых действий 2020 года, в том числе шехиды Отечественной войны, а также инвалиды войны будут в поэтапном порядке обеспечиваться жильем - в течении 5 лет они получат 11 тысяч квартир и частных домов.

В этом году лицам данной категории всего планируется предоставить около 3 000 квартир и частных домов, что в 5 раз больше, чем в 2018 году. Уже передано более 1 850 квартир (в том числе семьям шехидов Отечественной войны и инвалидам войны). В целом за прошедший период более 11 тысяч семей шехидов и инвалидов войны были обеспечены квартирами и частными домами. Распоряжением президента Ильхама Алиева от 25 августа 2021 года началось предоставление жилья также Героям Отечественной войны и членам их семей.

В 2021 года еще 150 инвалидов войны были обеспечены автомобилями министерством труда и социальной защиты населения. Всего автомобили получили 7 350 инвалидов войны.

В послевоенный период социально-психологическая поддержка была оказана около 10 тысячам человек из 3 тысяч семей, включая членов семей шехидов Отечественной войны, ветеранов и жертв армянского террора. Реабилитационные учреждения, созданные в последние годы в соответствии с современными требованиями, имеют особое значение в деле оказания качественных услуг нашим ветеранам. За прошедший год эти учреждения оказали социально-психологическую поддержку и реабилитационные услуги 1 650 ветеранам.

Благодаря особой заботе главы государства в декабре прошлого года началось обеспечение ветеранов высокотехнологичными протезами последнего поколения. За прошедший период такие протезы получили 158 военнослужащих. В целом, 1 400 инвалидам 1-й и 2-й Карабахских войн были предоставлены 10 400 реабилитационных средств. Из этого числа более 900 человек получили моторизированные инвалидные коляски.

Ведется работа и по решению вопросов занятости лиц этих категорий. В послевоенный период к программе самозанятости привлекли 5 500 человек, в том числе членов семей шехидов, ветеранов и жертв армянского террора. Работой были обеспечены 2400 человек.

«Марафон занятости» стартовал 10 июня этого года, к нему уже присоединились 573 работодателя, которые представили 3 340 вакансий. По этим вакансиям уже трудоустроены 1 050 семей шехидов и ветеранов.

Создание Единых координационных центров указом президента Ильхама Алиева от 25 июня 2021 года позволило оказывать услуги семьям шехидов и ветеранов войны через «единое окно» по принципам оперативности, прозрачности и комфорта.

На сегодняшний день услуги оказаны 3 000 человек в центрах, которые начали работу в Центрах DOST в Баку и Апшеронском районе. 20 организаций (6 из них – представители центральных, 14 - местных исполнительных органов) оказывают услуги по 26 направлениям.

Кроме того, семьям шехидов, ветеранам, жертвам армянского террора и их семьям была оказана единовременная материальная помощь и продовольственная поддержка в послевоенный период.