В преддверии годовщины освобождения культурной столицы Азербайджана – города Шуши от оккупации, армянские пользователи телеграм каналов вновь вспомнили бывшего спикера Минобороны Армении, «сказочника» Арцруна Ованнисяна.

Так, 6 ноября прошлого года, когда азербайджанский спецназ уже был в Шуше, автор «тактического отступления» в Карабахе Арцрун писал следующее: «Армяне, Шуши не падет!», «Если 8 мая 1992 года вошло в историю как День освобождения Шуши, то 6 ноября войдет в историю как День блестящей обороны города».

Армянские пользователи Сети высмеивают бывшего представителя Минобороны своей страны и отмечают, что он мог бы стать автором бестселлера «Военные сказки».