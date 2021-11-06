Какая будет погода в День победы

Национальная гидрометеорологическая служба обнародовала прогноз погоды на завтра.

В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Во второй половине дня северо-западный ветер сменится юго-западным.

Температура воздуха на полуострове составит ночью 4-8, днем - 12-14 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем - 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 770 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, завтра на Апшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для некоторых метеочувствительных людей.

8 ноября в районах Азербайджана будет в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 4-8, днем 14-18 градусов тепла, в горах ночью от 5 градусов мороза до 0, днем 3-8 градусов тепла.